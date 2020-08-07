Сотрудники администрации Салехарда прибрали берег реки Полуй Фото: salekhard.org

Сотрудники управления транспорта и городского хозяйства и салехардской дирекции единого заказчика убрали прибрежную зону реки Полуй. Уборка в районе производственной базы «Салехардэнерго» проходила в рамках проекта «Чистый город». За несколько лет тут скопилось большое количество бытового и строительного мусора, сообщили в администрации города.

Как рассказал заместитель главы города по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь, сотрудники администрации традиционно стараются проводить такие мероприятия в местах популярных у горожан, особенно на прибрежных территориях.

- На берегу скапливается мусор и мы должны понимать, что с наступлением весны он может оказаться уже в водном объекте, этого допустить нельзя, - пояснил заместитель градоначальника.

25 кубов мусора было вывезено силами «Салехарддорстрой».