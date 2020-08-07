Ни одна стройка в Салехарде не была заморожена из-за пандемии Фото: salekhard.org

Несмотря на пандемию и режим повышенной готовности, ни одна стройка в Салехарде не была заморожена. Глава город Алексей Титовский лично осмотрел работу над возведением жилых домов. В активную стадию строительства запущены 16 объектов, а это порядка 70 тысяч квадратных метров жилья. Администрация ямальской столицы ведет постоянную работу с застройщиками.

- Сегодня значительную часть жителей города необходимо переселять в комфортные дома. Стройка – это, безусловно, приоритетное направление в работе, – рассказал Алексей Титовский.

На сегодняшний день признаны аварийными и не расселены 205 домов. 80 271 кв.м. площадь, которую требуется расселить. В 2021 году планируется ввести 28 тысяч кв.м. жилья. С 2022 по 2024 – 111 058,8 м.кв