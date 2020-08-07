В Новом Уренгое женщина-вандал попала на камеры видеонаблюдения Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое культработники были шокированы выходкой землячки. Ко Дню города работники городской библиотеки имени журнала «Смена» придумали необычную арт-зону: восстановили списанный каталожный ящик, покрыли его лаком, купили около ста огненных бархатцев.

Цветочная композиция должна была стать подарком к 45-летию Нового Уренгоя, однако не выдержала надругательства вандалов. В объектив камеры видеонаблюдения попала злоумышленница. Женщина ночью вырвала цветы с клумбы. Исчез и большой глиняный горшок, который был крепко приклеен к ящику.

Сотрудники библиотеки раздoсадованы случившимся и намерены соoбщить об инциденте в правоохранительные органы, сообщает администрация Нового Уренгоя.