Более тысячи обращений ямальцев рассмотрели в Госжилнадзоре ЯНАО Фото: yanao.ru

В ямальском Госжилнадзоре рассмотрели за время действия режима повышенной готовности рассмотрели более тысячи официальных обращений жителей региона. Больше всего жителей с сообщениями о нарушениях своих прав в сфере ЖКХ обратилось в Салехардский и Ноябрьский отделы департамента – 263 и 250 человек соответственно.

За тот же период специалистами департамента было зафиксировано более 600 сообщений в популярных ямальских сообществах, на официальном сайте департамента и соцсетях.

Основная тематика обращений касается вопросов некачественного исполнения обязательств по управлению многоквартирными домами управляющими организациями.

Специалисты, получив запрос в такой форме, разъясняют ямальцам порядок действий, который необходимо выполнить для решения проблемы. По 360 обращениям в адрес УК и ТСЖ департаментом уже выданы предостережения и предписания. Оставшаяся часть находится в работе.

- Отсутствие реакции управляющих организаций на обращения граждан по любым жилищно-коммунальным проблемам недопустимо, - подчеркнул первый заместитель директора окружного департамента Госжилнадзора - главный государственный жилищный инспектор ЯНАО Ахат Мурзакаев.

В ведомстве напоминают, нарушение УК и ТСЖ правил содержания и ремонта жилых домов, а также неисполнение предписаний влечет за собой наложение серьезных административных штрафов - до 250 тысяч рублей для юридического лица.