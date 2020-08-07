Ноябрянин 20 операциями перевел мошенникам 300 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Жертвой обмана оказался доверчивый 53-летний житель города. Аферист, представившись сотрудником службы безопасности банка, выманил у него 300 тысяч рублей.

Мошенник, позвонив жертве, сообщил, что неустановленное лицо на имя клиента банка оформило кредит в размере 300 тысяч рублей. Он убедил, что для отмены операции необходимо данные денежные средства снять и через банкомат положить на указанные телефоны, после чего, по словам лжесотрудника банка, должно было произойти аннулирование кредита, а деньги вернутся обратно на счет заявителя.

Ноябрянин 20 операциями перевел мошенникам 300 тысяч рублей. Только после этого он понял, что его обманули, и обратился в полицию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.