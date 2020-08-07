По проекту жителей Пуровска в парке установят новые светильники Фото: puradm.ru

В парке имени 60-летия Победы поселка Пуровск появятся новые светильники. Реализация одного из самых значимых мероприятий по качественному освещению парковой зоны стала возможной благодаря неравнодушным местным жителям. Свой проект они представили на районном конкурсе поддержки местных инициатив «Уютный Ямал» в 2019 году.

В результате сейчас рабочие уже меняют кабель, далее по плану установка 10-ти новых опор освещения и 20-ти плафонов в виде гвоздик вдоль тротуара на участке от Пуровской ДШИ до Парка Победы. Работы планируется завершить до конца августа.

Напомним, раннее в Пуровске по инициативе жителей Стеной памяти дополнили мемориальный комплекс, посвящённой Победе в Великой Отечественной войне, установили новое ограждение, приобрели переносные скамейки для организации праздничных мероприятий.

В 2020 году, благодаря бюджетному инициированию, установят сеточные контейнеры для сбора пластикового мусора.