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Ямальская медсестра через суд вернула себе 228 тысяч рублей выплат

Прокуратура встала на защиту обиженного сотрудника
Анна ПоляковаАннаПолякова
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Ямальская медсестра через суд вернула себе 228 тысяч рублей выплат Фото: pixabay.com

Ямальская медсестра через суд вернула себе 228 тысяч рублей выплат Фото: pixabay.com

В Шурышкарском районе ЯНАО медсестра сумела через суд вернуть себе законные выплаты. Местная прокуратура провела проверку по обращению медицинского работника, которому работодатель отказал в начислении ежемесячного и единовременного пособий как молодому специалисту.

Два года назад женщина в возрасте до 30 лет была принята на временную должность медицинской сестры центральной районной больницы, позже с ней заключили уже бессрочный трудовой договор, переведя на другую вакантную должность.

После этого работодатель отказал женщине в выплате ранее установленных пособий, аргументировав это тем, что она не является вновь принятым молодым специалистом.

При этом начальник не принял во внимание, что сотрудница не меняла место работы и переведена на другую должность в той же медицинской организации. В результате руководитель районной больницы получил представление об устранении допущенных нарушений, которое оставлено без удовлетворения.

Тогда в спор вмешалась районная прокуратура. Ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о возложении на руководителя учреждения обязанности произвести необходимые выплаты. Только после этого в пользу молодого специалиста взысканы полагающиеся ей выплаты на общую сумму 228 тыс. рублей.