В Новом Уренгое строят новые игровые площадки и скейтпарк Фото: yanao.ru

Строительные площадки Нового Уренгоя, где этим летом ведется благоустройство, посетил глава города Иван Костогриз.

Например, в микрорайоне Восточный обустраивает сразу две территории. На одной появятся волейбольная, футбольная, баскетбольная площадки, игровые комплексы для разных возрастов, зона для занятий воркаутом, небольшой скейтпарк. На другой площадке установят малые архитектурные формы и положат резиновое покрытие. Элементы скейтпарка установят и в микрорайоне Дружба. Все работы идут в соответствии с проектом.

На улице Железнодорожной строители монтируют игровые элементы. Работы рядом с городской гимназией завершатся до конца сентября.На городской площади продолжается прокладка электросетей, подрядчик приступил к укладке гранитной плитки. Работы идут по графику.

На Аллее мужества за август завершат все благоустроительные работы. Градоначальник предложил провести здесь в День города патриотическое мероприятие с участием общественности, молодежи, воспитанников патриотических клубов.

Подводя итоги объезда, Иван Костогриз отметил, что в целом относительно темпов благоустройства серьезных опасений нет. По словам мэра, в этом году удастся сделать довольно большой объем работ по благоустройству детских площадок, ремонту дорог и проездов.

- В День города планируем задействовать различные площадки Нового Уренгоя для праздничных мероприятий. Из-за эпидситуации они не будут массовыми, тем не менее, подрядчики обещают выполнить работы в срок, – сказал глава Нового Уренгоя.