Военные экологи на полуострове Ямал собрали около 450 тонн металлолома Фото: structure.mil.ru

Военные экологи Центрального военного округа впервые в 2020 году начали работы по очистке мыса Марре-Сале на полуострове Ямал. К этому моменту они собрали почти 443 тонны металлолома. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Всего в очистки территории участвуют более 30 военнослужащих, в распоряжении которых 25 единиц техники. Уже очищено два гектара, однако уборка арктической зоны еще продолжается. Собрано 66% от плана в 676 тонн.

Одним из основных этапов работы стала утилизация трубопровода бывшего склада горюче-смазочных материалов. Военные экологи одновременно занимаются погрузкой и перевозкой металлолома к месту сбoра и складирoвание лoма для последующей отправки.

Полностью работы планируется завершить до середины сентября текущего года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства oбороны РФ.