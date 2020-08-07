В Салехарде наказали горожанку, торговавшую фейковыми гаджетами Фото: pixabay.com

В Салехарде вынесли приговор местной жительнице за незаконное использование чужого товарного знака. Предпринимательница реализовывала товар для бытовых нужд.

Как сообщает прокуратура, бизнес-леди приобрела аксессуары для смартфонов с маркировкой известных торговых марок. На прилавке торгового павильона красовались фальшивые гаджеты «Apple» и «Samsung». В павильоне правоохранители обнаружили 248 единиц товара без лицензионного соглашения с брендами.

Тем самым она нарушила требование действующего законодательства, закрепившего исключительное право правообладателя на использование товарного знака.

Суд учел мнение гособвинителя и приговорил злоумышленницу к наказанию в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей и постановил уничтожить изъятую контрафактную продукцию, сообщает прокуратура ЯНАО.