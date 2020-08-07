Глава Ямальского района потребовал ускориться при строительстве школы-интерната Фото: mo-yamal.ru

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский потребовал ускорить темпы работы при строительстве второго образовательного корпуса школы-интерната в Яр-Сале. Руководитель муниципалиета лично проинспектировал стройку, где встретился с подрядчиками, и обсудил с ними строительные планы.

- Я вижу, что мы не следуем намеченным планам, затягиваем выполнение некоторых работ. Процесс давно должен быть отлажен. Если этого не происходит, готов ежедневно проводить такие встречи, чтобы контролировать работу, - заявил Андрей Кугаевский.

Он напомнил, что ярсалинские семьи ждут, когда новый корпус сможет принять воспитанников. По словам главы района, пoдготовлен отличный проект нового образовательного пространства, который оценят будущие ученики и их родители. Общая площадь зданий - новой школы, соединённой тёплым переходoм со спортзалом - составляет 12 тысяч квадратных метров. А вместе с первым зданием школы общая площадь достигает 6,5 гектаров.

К концу 2020 года в Яр-Сале будет создан крупный единый oбразовательный центр, сообщает администрации Ямальского района.