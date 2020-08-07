В сентябре ямальские школьники сядут за парты Фото: yanao.ru

Ямальские школы активно готовятся к началу учебного года, который начнется традиционно в стенах родных школ в очном режиме. Формат и условия проведения линеек будут определены накануне первого сентября, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом муниципалитете. Соответствующие рекомендации перед Днем знаний дадут в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

Межведомственные комиссии уже осмотрели и приняли треть образовательных учреждений округа. В остальных организациях заканчиваются ремонтные работы. Перед началом учебного года во всех учреждениях пройдет генеральная уборка.

Профилактические меры предосторожности в этой учебном году будут в приоритете. Для ребят планируется организовать несколько входов в учреждения. На входе всех ждет обязательная термометрия. Как сообщил первый замдиректора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко, сейчас школы закупают средства индивидуальной защиты, антисептики, лампы, обеззараживающие воздух.

Ученики не будут ходить из кабинета в кабинет, за каждым классом предполагается закрепить учебное помещение. В школах пересматривают расписание занятий. Время первого урока будет изменено, столовую школьники будут посещать по графику. Педагоги будут следить за соблюдением питьевого режима, для этого в школах установят кулеры. Количество занятий в спортзале рекомендовано сократить и перенести на улицу.