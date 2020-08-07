В Новом Уренгое иностранец попался на уловку мошенников Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое житель Республики Кыргызстан попался на уловку мошенников, орудовавших в сети интернет. 27-летний мужчина 6 августа обратился в дежурную часть. Он заявил, что неизвестный обманом выманил у него 33 тысячи рублей.

Выяснилось, что иностранец на сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже автомобиля и связался с «продавцом», который пояснил, что машину надо снять с продажи. А для этого необходимо внести предоплату в сумме 33 тысяч рублей. Мужчина, не подозревая, что общается с мошенниками, перевел деньги на счет злоумышленника. После этого аферист перестал выходить с жертвой обмана на связь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальным наказанием может стать лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.