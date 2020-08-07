Причиной пожара в Надыме стала сигарета Фото: 89.mchs.gov.ru

В Надыме 6 августа горел пятиэтажный дом на улице Набережная им. Оруджева. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану около 10 часов утра. Дежурный караул был на месте ЧП уже через минуту.

К этому моменту дым валил из окна квартиры на четвертом этаже. В ходе разведки выяснилось, что очаг пожара находится в двухкомнатной квартире. Тлел диван, из-за которого возникло задымление в квартире и подъезде. Во время тушения пожара в квартире обнаружили 40-летнего хозяина квартиры. Врачи диагностировали у него отравление продуктами горения, его тут же госпитализировали.

Пожар был полностью потушен в кратчайшие сроки, благодаря жильцам дома за ранее обнаружение пожара. В результате огнем поврежден диван на площади, закопчены стены и потолок коридора, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Спасатели напоминают, что известны случаи, когда заснувший с сигаретой человек уже не мог проснуться.