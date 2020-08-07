Семь ямальских фермеров претендуют на окружной грант Фото: yanao.ru

Ямальские фермеры претендуют на грант от губернатора на развитие крестьянских хозяйств. В департаменте АПК завершился прием заявок на участие в конкурсе.

Сумма гранта с прошлого года была увеличена вдвое. Фермеры претендуют на различные суммы – от 800 тысяч до максимально возможных 3 млн рублей. Победитель будет объявлен до 14 сентября.

В этот раз на конкурс поступило семь проектов от участников из Нового Уренгоя, Тазовского, Приуральского, Ямальского, Красноселькупского, Пуровского районов. Их проекты в сфере животноводства и птицеводства касаются покупки техники и животных, а также приобретения земельных участков и обустройства производственных помещений. Бизнес-планы предусматривают создание в фермерских хозяйствах от одного до пяти рабочих мест.

- Участников необходимо проверить на отсутствие налоговых задолженностей и в целом оценить эффективность проектов, где основные критерии – это объемы производства продукции и создание новых рабочих мест, - рассказала руководитель окружного центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ольга Щербина.

Грант предусмотрен госпрограммой «Развитие АПК». Претендовать на него вправе уже действующие организации – при условии, что с момента их образования прошло не более двух лет.