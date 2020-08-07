Стелу «80 лет ЯНАО» в Салехарде отреставрируют к концу лета Фото: salekhard.org

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году проведут ремонт стелы, посвященной 80-летию со дня образования автономного округа, по улице Арктическая. Срок сдачи объекта – 1 сентября 2020 года.

«Подрядчик преступил к демонтажу плитки, далее будет бетонироваться основание памятника и укладка новой плитки», - говорит начальник управления транспорта и городского хозяйства администрации города Алексей Нога.

Напомним, в этом году в рамках «Комфортной городской среды» благоустроят 21 дворовую территорию и 7 общественных. 80% работ выполнено на детской площадке по Зои Космодемьянской,69. Ведется монтаж нового оборудования на игровых площадках. Завершить работы строители должны до начала сентября. В микрорайоне Брусничный завершена работа по устройству бетонного основания. Ожидается поставка покрытия и игровой конструкции для дальнейшей установки. К завершению близится благоустройство дворовой территории по улице Ямальская,15. Подрядчик ведет работы по устройству освещения.