Водитель, спровоцировавший ДТП в Новом Уренгое, попал в больницу Фото: Госавтоинспекция Ямала

На дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа за минувшие сутки зарегистрировано 14 ДТП, в одном из которых пострадал человек. Авария произошла в Новом Уренгое в районе дома №17 по улице 70 лет Октября.

Как рассказали в Госавтоинспекции ЯНАО, в 19:15 водитель за рулем автомобиля «Mitsubishi» не предоставил преимущество в движении на регулируемом перекрестке другой иномарке. В результате столкнулся с «Mazda». Водитель, спровоцировавший ДТП, с травмами госпитализирован.

По данным регионального ведомства, с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2794 зарегистрированных ДТП погибло 25 человек и 267 травмированы, в их числе 26 детей.