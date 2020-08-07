Погода на Ямале 7 августа: в основном без осадков Фото: Анна Полякова

В пятницу, 7 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +22 градуса, малооблачно, ближе к ночи ожидается дождь, ветер северо-западный 4 м/с.

В Ноябрьске + 24 градуса, солнечно, без осадков, ветер юго-западный 2 м/с.

В Новом Уренгое +22 градуса, малооблачно, в середине дня – кратковременный дождь, ветер западный 4 м/с.

В Надыме +24 градуса, облачно, небольшой дождь, гроза – во второй половине дня, ветер западных направлений 3 м/с.

В Губкинском +24 градуса, солнечно, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале +25 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений 1 м/с.

В Муравленко +24 градуса, малооблачно, без осадков, ветер западный 3 м/с.

В Лабытнанги +21 градус, солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, ближе к ночи – дождь, ветер западных направлений 4 м/с.