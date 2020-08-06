Городской кинотеатр Ноябрьска «переехал» в парк Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске реализуют новый проект. Сотрудники городского дома культуры и кино «Русь» предложили непривычный для северян формат досуга - показ фильмов под открытым небом. Импровизированный кинотеатр оборудовали в Ноябрьск-парке: в 21.30 ежедневно все желающие могут прийти и посмотреть фильм на большом экране.

- Пока кинотеатры закрыты для посещения, мы решили предложить горожанам вот такой вариант. Конечно, во многом работа «открытого» кинотеатра будет зависеть от погодных условий, но пока природа нас балует. Мы все все же рекомендуем захватить с собой пледы - с ними смотреть наши фильмы будет гораздо уютнее, - отмечают в учреждении.

Здесь позаботились о безопасности зрителей. В «открытом» кинотеатре под звездным небом предусмотрено все для соблюдения социальной дистанции. Сегодня жителей приглашают к просмотру драмы «Это не навсегда». Всех желающих ждут у подножья всесезонной горки в Ноябрьск парке.