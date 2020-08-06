Появились подробности сложного ночного пожара в Ноябрьске Фото: 89.mchs.gov.ru

В Ноябрьске минувшей ночью сгорел расселенный нежилой деревянный дом. Сообщение о ЧП поступило на центральный пункт пожарной связи в 5 августа в 22 часа 50 минут. В момент происшествия в доме никого не было. Здание на улице Магистральная подлежало сносу.

Когда приехали пожарные, полыхала кровля и два этажа дома по всей площади, что говорит о позднем сообщении пожарную охрану, пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Усложняли тушение пожара еще несколько фактов, сообщили в ведомстве: низкое давление в рабочей сети рядом расположенных гидрантов, а также затрудненный проезд. Для бесперебойного обеспечения водой пожарным пришлось проложить магистральные линии от более дальних водоисточников, и организовать подвоз воды.

Полностью пожар был ликвидирован через пять часов. Здание сгорело полностью. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.

- Проблема таких домов, - отметили в региональном ведомстве, - в том, что их хозяева, которые несут обязательства по соблюдению правил пожарной безопасности, отсутствуют.

Всего за прошедший период 2020 года произошло 32 пожара в расселённых домах (общее количество пожаров - 551), на которых погиб один человек и четыре человека получили травмы.