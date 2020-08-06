На острове Вилькицкого волонтеры собрали 130 тонн металла Фото: yanao.ru

На острове Вилькицкого завершилась уже четвертая экологическая экспедиция. В этом году 18 волонтёров занимались расчисткой территории бывшей воинской части войск СССР: сбором брошенных топливных бочек и бытового мусора на береговой линии. 800 двухсотлитровых бочек из-под ГСМ.

Демонтировано 1,5 км водопровода (200 труб), 1,5 км теплотрассы и 5 км рукавов топливопровода. Команда очистила территорию в 43 га – подготовлено к вывозу 130 тонн металла. Вывоз собранного металлолома с острова Вилькицкого запланирован на 2021 год.

В ходе работы проведён экологический мониторинг территории острова – собраны пробы почвы, воды и донных отложений для отслеживания процесса восстановления экосистемы острова.

С начала реализации экопроекта в 2017 году волонтеры убрали территорию в 125 га, подготовили к вывозу более 460 тонн металла.

В этом году, учитывая эпидемиологическую обстановку, экоотряд сформирован из числа жителей Салехарда, которым не нужно проходить обсервацию, и ребят из российских городов, ранее прошедших дистанционную образовательную программу.

Результаты выполненных работ оценил замгубернатора ЯНАО, директор регионального ведомства внешних связей Александр Мажаров. Он пообщался с волонтерами и вручил им благодарственные письма от имени губернатора Ямала, сообщает правительство региона.