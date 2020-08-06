В Ямальском районе сократят траты на "коммуналку" в сфере образования Фото: mo-yamal.ru

Глава Ямальского района поручил сократить расходы на коммунальные услуги в сфере образования. Пока строится второй современный корпус ярсалинской школы, в первом идет модернизация. Там завершается наладка системы электронного регулирования подачи отопления в классах.

Система в автоматическом режиме измерит температуру в помещении и при помощи интеллектуального управления обеспечит тепловой комфорт. Такой подход даст возможность экономить расход тепла более чем на 30% и соответственно платить меньше, рассказали в администрации Ямальского района.

С началом отопительного сезона в школе начнут фиксировать показания расхода тепла и анализировать как работает система. Если она себя хорошо покажет, то власти муниципалитета продолжат внедрять подобные разработки и в других школах района.

- Сэкономленные средства будем расходовать на обустройство зон отдыха в школьных рекреациях, - прокомментировал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.