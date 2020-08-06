В Ноябрьске на улице Советской появятся первые в городе велодорожки Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске в ближайшее время появится первая в городе велодорожка. Ее обустроят после реконструкции улицы Советской, где с июля продолжаются дорожные работы.

Как пояснили в администрации города, здесь изменятся тротуары – они станут гораздо шире - порядка 3,5 метров, что позволит обустроить трассы для любителей прогулок на велосипедах, самокатах и гироскутерах.

В ходе реконструкции круговой развязки и улицы Советской (от ул. Энтузиастов до ул.60 лет СССР) отремонтируют порядка 5,5 тысяч квадратных метров территории, модернизируют и систему освещения. Новые яркие фонари и уличные торшеры придадут территории современный вид. Всего здесь появится порядка ста светильников.