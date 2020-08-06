На Ямале эковолонтеры расчистили место для зимовки моржей Фото: yanao.ru

На Харасавэе команда из 8 волонтеров подготовила место для зимовки моржей. В районе месторождения экологические работы в этом году проводились впервые. За две недели добровольцы расчистили территорию бывшей метеорологической станции – участок в 300 га. Здесь, вдоль прибрежной линии, и располагается лежбище ластоногих, которое обнаружили осенью 2019 года.

Экспедиция собрала 180 тонн металла, в том числе 3000 двухсотлитровых бочек и 12 огромных цистерн, демонтировали одно жилое здание метеостанции и 12 других временных построек. Весь мусор складировали на специально отведённых местах береговой линии для последующей утилизации.

Фото: yanao.ru

Сейчас в районе Харасавэйского месторождения уже работают специалисты из ООО «Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих». Они установят фоторегистраторы на месте лежбища моржей, а также наденут спутниковые передатчики на некоторых из них.

Всем участникам экспедиции вручены благодарственные письма от имени губернатора автономного округа, а также памятные подарки.