За сутки в Ноябрьске зафиксировано пять случаев мошенничества Фото: Ольга Крыльцова

За сутки в Ноябрьске жертвами мошенничества стали пять горожан. В двух случаях жители перевели деньги «гадалке», объявление об услугах которой нашли в интернете. Наживой аферистов стали более 71 тысяч рублей.

В третьем случае 41-летний мужчина лишился 27 тысяч рублей, пытаясь купить по объявлению навигатор. Местный житель выполнил условия продавца, перечислив всю сумму, но в указанное время навигатора не дождался и обратился в полицию.

Еще одна пострадавшая - жительница города, которая, собираясь в отпуск, нашла объявление в одной из соцсети об аренде жилья на юге. Списавшись с арендодателем, она перевела ему более 3 тысяч рублей, после чего связь с ним прекратилась. Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Кроме того, 5 августа в дежурную часть полиции обратился мужчина, с заявлением о «Покушении на мошенничество». Как выяснилось, неизвестный пытался выманить 30 тысяч рублей, за якобы возврат документов, которые ноябрянин забыл на одной из АЗС города. Мужчина проявил сознательность и не стал переводить деньги неизвестным, а сразу обратился в полицию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.