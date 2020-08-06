В Новом Уренгое строят здание новой детской поликлиники и женской консультации Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое в начале 2022 года отроет двери новое медучреждение - здание новой детской поликлиники и женской консультации сейчас в стадии активного строительства. Общая площадь здания - около 16 тысяч квадратов. Сегодня уже вырисовывается его контур.

На объекте трудятся более сотни человек: бетонщики, каменщики, сантехники. Подрядчик опережает график. К середине августа планирует завершить монолитные работы.

Большая часть здания будет отведена под детскую поликлинику. Для маленьких пациентов предусмотрены залы ЛФК, водолечебница, бассейн, кабинеты логопеда и психолога. В течение одного рабочего дня врачи смогут принять до тысячи детишек. Посетить женскую консультацию ежедневно смогут примерно 300 человек, сообщает администрация города