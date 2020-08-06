Блогер-миллионник София Броян прилетела в Тюмень на экскурсию

Российский блогер София Броян, за инстаграмом которой следят более 2 миллионов человек, 31 июля совершила мини-путешествие по Тюмени. Вместе с тюменской купчихой-экскурсоводом она прокатилась на теплоходе по Туре, попробовала блюда национальной кухни, оценила красоту набережной и Моста влюбленных. Свой визит блогер транслировала в ТикТок VisitTyumen, где за её впечатлениями и эмоциями наблюдали одновременно более 6000 человек.

«Вот нам в Москве, чтобы отдохнуть, надо 5 часов добираться до какого-то места и тратить на это приличные суммы. Прилететь за 2 часа в Тюмень, покататься на теплоходе, окунуться в горячих источниках, выехать на природу здесь - намного дешевле. А удовольствия – масса», – делилась София впечатлениями во время эфира.

У тюменской купчихи Марины Сафиной девушка интересовалась историей города и легендами, о которых она слышала. Она узнала, например, что раньше на месте Тюмени было море, у слова Тюмень есть несколько происхождений, а во время поисков нефти случайно обнаружили источник минеральной воды. И несмотря на то, что родилась и выросла София в Тюменской области, эта экскурсия позволила ей посмотреть на регион глазами туриста.

Подробно узнать о том, какие места отдыха в Тюменской области работают и принимают туристов, можно на сайте VisitTyumen.ru