На Ямале действуют четыре лесных пожара

На Ямале за сутки потушены четыре пожара, два - локализованы Фото: yanao.ru

На Ямале сегодня, 6 августа, зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 69,4 гектаров. Все возгорания низовые и действуют на территории лесного фонда Пуровского и Надымского районов. Причиной их возникновения стали сухие грозы.

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, два из них - на площади 14,4 га - уже локализованы.

- Ранее специалисты потушили еще четыре возгорания на территории Пуровского района, -рассказала заместитель генерального директора ОАУ «Леса Ямала» Алена Ибрагимова, выступая сегодня на оперативном штабе под руководством заместителя губернатора Ямала Аркадия Бессонова.

Всего в тушении было задействовано 74 человека, из них на действующих пожарах сейчас остаются работать 44 человека.

С начала пожароопасного периода на Ямале возникло 74 природных пожара на общей площади 1765,4 га. Выявить и оперативно устранить возгорания специалистам удается благодаря системному мониторингу.

Напомним, на Ямале со 2 июля по 1 сентября действует особый противопожарный режим. Также введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.