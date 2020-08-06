Ноябрьские поисковики в этом году отправят в экспедицию только студентов Фото: Администрация Ноябрьска vk.com

Ноябрьские поисковики готовятся к международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Уже в эту субботу бойцы вылетают в Калужскую область. Раскопки пройдут в районе Зайцевой горы - кровавой высоты Великой Отечественной войны. Предстоит большая работа: тяжёлая морально и выматывающая физически. Но без этого невозможно сохранение исторической памяти.

Из-за эпидемиологической обстановки в стране участвовать в раскопках могут только добровольцы старше 18-и лет. По этой причине от отряда «Виталис» едут только студенты. Ещё в старших классах они прошли поисковую школу в легендарном вынгапуровском отряде.

В этом году ямальские поисковики получили хорошую финансовую поддержку от круга - порядка 10 миллионов рублей. Это деньги на новое снаряжение, дорогу и питание. Сюда же включены расходы на приобретение всего необходимого для захоронения останков бойцов. Международная экспедиция «Западный фронт.

Варшавское шоссе» продлится с 10 по 24 августа. Под обстрелами весной 1942 года у Зайцевой горы погибли сотни тысяч советских солдат. Там они и остались, в бесчисленных братских могилах.