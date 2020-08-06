В Салехарде разыскивают владельцев брошенных автомобилей Фото: salekhard.org

В Салехарде специалисты администрации города продолжают выявлять брошенные разукомплектованные автомобили. В ходе очередного рейда обнаружено 11 неэксплуатируемых машин, сообщили в мэрии. Владельцам автотранспортных средств рекомендуется переместить свои транспортные средства в места их хранения. На это предусмотрен срок в 1 месяц.

Список, фотографии, а также регистрационные знаки, если они еще сохранились, опубликованы на сайте администрации ямальской столицы. Согласно региональному законодательству предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2000 до 3000 рублей за размещение в неположенном месте транспортного средства, техническое состояние которого исключает его эксплуатацию.

Для установления собственников и дальнейшего привлечения их к ответственности ведётся работа с ГИБДД.