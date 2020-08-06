Мошенник продал новоуренгойке несуществующую путевку в Крым Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Нового Уренгоя попалась на уловку мошенника, пытаясь купить путевку в Крым в сети Интернет. 49-летняя горожанка нашла объявление и связалась с продавцом. Собеседник отправил на адрес электронной почты женщины договор на оплату путевки. После этого она перевела более 35 тысяч рублей на счет, указанный мошенником. Однако до настоящего времени путевка так и не доставлена, лжепродавец перестал выходить на связь.

5 августа 2020 года женщина обратилась в дежурную часть с заявлением о мошенничестве, когда поняла, что ее обманули. Отдел дознания новоуренгойской полиции расследует уголовное дело по факту мошенничества. Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам совершать покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и помнить о том, что при покупке товара по объявлению у неизвестного лица возникает риск стать жертвой мошенников.