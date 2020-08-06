В Пуровском районе беспилотник помогает полиции выявлять нарушителей Фото: puradm.ru

В Пуровском районе экспериментальные рейды с применением беспилотного летательного аппарата провели специалисты Ямалспаса и сотрудники Госавтоинспекции. Камера позволяет мониторить дорожную ситуацию на трассах и оперативно выявлять нарушителей. Если эксперимент окажется удачным, малые летательные аппараты будут привлекать к патрулированию постоянно.

Беспилотник способен зафиксировать несоблюдение правил обгона и указать сотрудникам ГИБДД на потенциальных нарушителей, допустивших превышение скорости. Дрон в режиме прямого эфира транслирует происходящее на дорогах в телефон инспектора.

Сейчас в распоряжении филиала ГКУ «Ямалспас» Таркосалинского поисково-спасательного отряда находится беспилотник «Supercam» и один квадрокоптер легкого класса. С их помощью спасатели следят пожарной и паводковой ситуацией, а также проводят поисково-спасательные работы.