Жители Губкинского ждут с нетерпением открытия кинотеатров Фото: pixabay.com

Жители Губкинского скучают по привычной культурной жизни в период ограничений, с нетерпением ожидая открытия кинотеатров. Свой вопрос один из горожан адресовал напрямую губернатору, обратившись непосредственно к Дмитрию Артюхову в социальной сети «ВКонтакте» на официальной страничке главы региона.

«С 1 августа по России начали работать кинотеатры с определёнными условиями, а когда планируется открытие кинотеатров на Ямале, в частности г. Губкинский?» - Спросил горожанин.

На вопрос отреагировали представители администрации города, вмешавшись в беседу. Жителям Губкинского пояснили, что кинотеатры и иные объекты с массовым пребыванием людей будут закрыты до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Власти города попросили проявить терпение и понимание.

Напомним, режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа 2020 года.