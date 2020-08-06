Школы Ямала готовятся начать учебный год 1 сентября в очном режиме Фото: Ольга Крыльцова

Учебный год на Ямале начнётся в нормальном режиме, с линейкой и обычными уроками. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в соцсети сообщил землякам, задавшим свой вопрос в комментариях под постом главы региона о ситуации с коронавирусом в автономном округе.

Представители департамента образования ЯНАО также включились в обсуждение темы и дали свой комментарий по этому поводу. Сейчас прилагаются все усилия для стабилизации ситуации с распространением COVID-19. Эти меры позволят с 1 сентября 2020 года всем ребятам начать учебный год в очном режиме.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе улучшается. Снижается количество заболевших. Школы всех муниципалитетов готовятся к началу учебного года в очном режиме с соблюдением всех мер безопасности», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, как говорится в сообщении, образовательные учреждения закупают дезинфицирующие средства, прорабатывают меры по профилактике инфекционных заболеваний. Прорабатывается возможность проведения линеек в очном режиме.

В департаменте образования подчеркнули, что в автономном округе не планируется переход на дистанционное обучение. Дистанционными технологиями будут пользоваться только при необходимости – в период неблагоприятных погодных условий. Цифровая образовательная среда станет дополнением к традиционному обучению в школах.

Что касается дошкольных образовательных учреждений – то в департаменте обратили внимание, что открытие всех образовательных учреждений, в том числе детсадов, предусмотрено только на третьем этапе снятия ограничений.

«Определенных сроков сейчас назвать нельзя. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе», - отметили в профильном региональном ведомстве.