В Новом Уренгое считают, что пропавшего мужчину убили Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 45-летнего мужчины. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, 16 мая 2020 года без вести пропал Александр Нопин.

Известно, что в этот день он перестал выходить на связь с родственниками. Последним местом, где его видели, была база филиала СВЧ ООО «ГазпромГазобезопасность», расположенная на улице Промысловая. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщить любые данные о местонахождении пропавшего человека.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Правоохранители отмечают приметы 45-летнего мужчины: рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые короткие.

В день исчезновения был одет в куртку из синтетической темной ткани, темные брюки и ботинки, на голове была серая кепка.

Просим сообщать известную вам информацию, связанную с пропавшим мужчиной по телефонам: 8(3494)24-61-09, 8 (3494)24-57-02.