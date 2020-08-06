В новом учебном году в Салехарде появятся три «Точки роста» Фото: salekhard.org

В новом учебном году в Салехарде в рамках реализации национального проекта «Образование» появятся три Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они будут созданы на базе средних школ №1, №2 и Обдорской гимназии.

В летний период там проходят работы для подготовки помещений к единому фирменному стилю проекта. Ремонт выполнен завершится к 20 августа. Все необходимое оборудование уже закуплено в учреждения.

Современное образовательное пространство в «Точках роста» позволяет отойти от традиционного преподавания. На уроках дети будут постигать азы 3D-моделирования и робототехники, осваивать работу со шлемами виртуальной реальности, заниматься проектной деятельностью

Кроме того, создание «Точек роста» даст возможность учителям раз в три года обновлять свои профессиональные компетенции. До 2024 года Центры образования появятся во всех салехардских школах. Напомним, один из Центров уже функционирует в школе №3 с сентября 2019 года, сообщает администрация столицы Ямала.