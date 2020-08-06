Ханымейцы собрали 40 кубометров мусора в тундре и лесу Фото: Администрация Пуровского района

Неравнодушные жители Ханымея Пуровского района ЯНАО присоединились к региональной экологической акции «Чистый лес» и «Спасибо за чистую тундру». Уборку проводили, соблюдая все меры профилактики коронавирусной инфекции.

Объединившись, ханымейцы вышли на уборку ближайших к поселку участков, где ранее были обнаружены бытовые отходы и строительный мусор. Это лесные массивы, территория поселкового родника, и еще несколько открытых участков тундры вблизи поселка. На уборку лесных массивов у ханымейцев ушло несколько часов. В итоге было собрано более 40 кубометров мусора. Среди мусора: покрышки, стройматериалы, бутылки, коробки, полиэтилен — всё это результат безответственного отношения людей к природе. Объемы проделанной работы впечатлили самих участников акции.

- Убрали территории и такое ощущение, что лес вздохнул, - делятся участники экологической акции.

- При поддержке администрации Пуровского района прорабатывается вопрос об установке в лесных зонах около Ханымея видеоловушек, которые будут фиксировать все происходящее в наших лесах и окрестностях, - отметил глава администрации поселка Ханымей Азат Мектепкалиев.

Одновременно власти поселка взаимодействуютс «Ноябрьским лесничеством» управления лесных отношений Департамента природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, куда и будет передаваться вся информация о выявленных нарушениях.