Прокуратура обязала школу в Аксарке оборудовать спортивный городок Фото: pixabay.com

В Приуральском районе после прокурорской проверки в средней школе села Аксарка появился в спортивный городок. Ведомство в преддверии начала учебного года оценило исполнение образовательным учреждением законодательства при организации обучения детей начальным знаниям в области обороны и военной службы.

Выяснилось, что в школе отсутствовал спортивный городок с элементами полосы препятствий. Директору школы было внесено представление об устранении нарушений, которое оставлено без удовлетворения.

Тогда районная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на руководство школы обязанности установить спортивное оборудование.

Только после вмешательства прокуратуры на территории учебного заведения разместили городок с элементами полосы препятствий для преподавания учащимся основ военной службы, сообщили в региональном ведомстве.