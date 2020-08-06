В Новом Уренгое строительство жилья идет по графику Фото: правительство ЯНАО

В Новом Уренгое в 2020 году планируется сдать около 40 тысяч квадратных метров жилья. Все стройки идут в графике, несмотря на сложности, прежде всего, с кадрами. Об этом сообщил глава города Иван Костогриз, который вместе с заместителем, главный архитектор Евгением Ворошиловым осмотрели стройплощадки.

Многоквартирники строятся как для продажи, так и по программе переселения новоуренгойцев из ветхого и аварийного фонда. Для жителей уже непригодных домов готовятся квартиры в микрорайоне Дорожников. 9-этажный дом возводится на 320 квартир, большая часть из которых уйдет под переселение.

Застройщик должен закончить все работы до конца года, объем предстоит немалый. 190 человек только приступили к облицовке дома и благоустройству прилегающей территории. Также занимаются внутренней отделкой. Подрядчик уверяет, что всё завершит в срок.

- На сезонных работах здесь всегда были задействованы квалифицированные специалисты из других регионов и стран зарубежья. Сегодня строительный комплекс испытывает трудности. Тем не менее, больших опасений по срокам строительства нет. Радует, что компании серьезно подходят к благоустройству придомовой территории, используют инновационные и современные материалы, - резюмировал Иван Костогриз.