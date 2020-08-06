В Питляре сроки расселения из авариек сократили на 10 лет

В Питляре сроки расселения после прокурорской проверки сократили на 10 лет Фото: Ольга Крыльцова

В Шурышкарском районе после вмешательства прокуратуры изменили срок переселения граждан из аварийного жилья. Ведомство проверило исполнение жилищного законодательства в селе Питляр.

Распоряжениями главы муниципального образования два многоквартирника признаны аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения до 2030 года. При этом совсем не учитывалось, что дома сильно обветшали, имели значительный износ и массу дефектов конструктивных элементов жилых помещений. Такие недочеты могут вызвать угрозу обрушения построек. В связи с этим прокурор района опротестовал распоряжения главы села.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, в результате сроки расселения граждан и сноса аварийных домов сокращена. Жители авариек должны стать новоселами уже в 2020 году.