В Ноябрьске ночью сгорел двухэтажный дом Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

В Ноябрьске ночью с 5 на 6 августа пожар уничтожил двухэтажный расселенный дом. Сообщение о возгорании деревянного здания на улице Магистральная поступило в 22:49.

В момент пожара людей в доме не было. В тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава, в распоряжении которых было 14 единиц спецтехники МЧС.

Больше пяти часов потребовалось для ликвидации пожара. В 04:00 его полностью потушили. Огнем повреждено здание по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.