Погода на Ямале 6 августа: день пройдет в основном без осадков Фото: Анна Полякова

В четверг, 6 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +25 градусов, малооблачно, во второй половине дня – кратковременный дождь, ветер юго-западный 9 м/с.

В Ноябрьске + 22 градуса, пасмурно, но без осадков, ветер северный 3 м/с.

В Новом Уренгое +23 градуса, облачно, без осадков, ветер западный 4 м/с.

В Надыме +23 градуса, в основном солнечно, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 4 м/с.

В Губкинском +22 градуса, солнечно, без осадков, ветер северный 4 м/с.

В Тарко-Сале +22 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер северный 2 м/с.

В Муравленко +22 градуса, переменная облачность без осадков, ветер северный 3 м/с.

В Лабытнанги +24 градуса, малооблачно, дождь – во второй половине дня, ветер юго-западный 8 м/с.