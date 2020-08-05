Старая сим-карта разорила жительницу Лабытнанги

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:10:13+03:00

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В Лабытнанги сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты. К правоохранителям обратилась 49-летняя горожанка, сообщив, что у нее периодически уходят сбережения. В результате она лишилась 47 тыс. рублей.

Выяснилось, что у нее раннее был абонентский номер оператора сотовой связи, к которому была подключена услуга мобильный банк. В мае 2019 года женщина сдала сим-карту в салон, при этом должным образом не отключила услугу мобильного банка. Этим и воспользовались злоумышленники. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».

Подозреваемым оказался ранее судимый уроженец республики Калмыкия 1980 года рождения. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU