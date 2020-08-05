Ямальская пенсионерка стала призером киберчемпионата

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:26:56+03:00

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Галина Дронзикова из Салехарда стала одной из лучших в X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Она заняла второе место в номинации «Работа на портале и в приложении Пенсионного фонда Российской Федерации» (категория «Уверенный пользователь»). Победу она уступила участнице с равным количеством очков, но старше по возрасту - таковы правила конкурса, сообщает правительство ЯНАО.

Участники показывали свое умение работать в различных программах, находить нужную информацию в интернете, разрабатывать презентации, работать на сайте госуслуг, оплачивать через глобальную сеть услуги ЖКХ. На решение заданий федерального этапа ямальская победительница потратила 43 минуты из отведенных 90 и набрала максимальное количество баллов.

56-летняя северянка преподает в Ямальском многопрофильном колледже, владеет компьютером около 30 лет. В соревновании Галина Дронзикова участвует уже второй раз, в 2019 году она завоевала 1 место в одной из номинаций.

В этом году в условиях пандемии участники соревновались в дистанционном режиме, не выходя из дома. В отборочном туре чемпионата за путевку в финал боролись 7400 киберпенсионеров, в числе которых было 35 ямальцев. Они соперничали с участниками из Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египта, Израиля, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Финляндии, Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU