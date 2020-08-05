2020-08-05T16:26:56+03:00
Общество

Ямальская пенсионерка стала призером киберчемпионата

Северянка набрала максимальное количество баллов
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальская пенсионерка победила в киберчемпионате Фото: yanao.ruЯмальская пенсионерка победила в киберчемпионате Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Галина Дронзикова из Салехарда стала одной из лучших в X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Она заняла второе место в номинации «Работа на портале и в приложении Пенсионного фонда Российской Федерации» (категория «Уверенный пользователь»). Победу она уступила участнице с равным количеством очков, но старше по возрасту - таковы правила конкурса, сообщает правительство ЯНАО.

Участники показывали свое умение работать в различных программах, находить нужную информацию в интернете, разрабатывать презентации, работать на сайте госуслуг, оплачивать через глобальную сеть услуги ЖКХ. На решение заданий федерального этапа ямальская победительница потратила 43 минуты из отведенных 90 и набрала максимальное количество баллов.

56-летняя северянка преподает в Ямальском многопрофильном колледже, владеет компьютером около 30 лет. В соревновании Галина Дронзикова участвует уже второй раз, в 2019 году она завоевала 1 место в одной из номинаций.

В этом году в условиях пандемии участники соревновались в дистанционном режиме, не выходя из дома. В отборочном туре чемпионата за путевку в финал боролись 7400 киберпенсионеров, в числе которых было 35 ямальцев. Они соперничали с участниками из Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египта, Израиля, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Финляндии, Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Старая сим-карта разорила жительницу Лабытнанги
Ямальская пенсионерка стала призером киберчемпионата
В Ноябрьске отреставрировали памятник «Мать и дитя»
На Ямале реку Нумги очистили от нефтяного пятна
В Салехарде начались работы по строительству парковок
На Ямал приедут работать 13 земских учителей
На Ямале тушат четыре очага лесных пожаров
Жительница Муравленко заявила в полицию, что от ее имени орудуют аферисты
Ремонт дорог в Тарко-Сале завершится в августе
Лжесотрудник банка заставил новоуренойца перевести деньги на «резервный счет»
Ноябрянин обматерил судью во время заседания
При строительстве моста через реку Пур использовали подложные документы
Ямальцам разрешили приглашать гостей в ЗАГС на бракосочетание
Ураган в Ямальском районе снес пять чумов
Надымчанин, изнасиловавший девочку после дискотеки, сел на 9 лет
Новоуренгойца, обматерившего полицейского, оштрафовали на 15 тысяч рублей
В Ноябрьске внедорожник сбил велосипедиста