В Ноябрьске отреставрировали памятник «Мать и дитя»

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:27:51+03:00

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В Ноябрьске обновили памятник «Мать и дитя», который устанавливали первопроходцы. Композиция была установлена в 1986 году по инициативе треста «УкрТюменьДорСтрой».

Скульптура была построена по эскизам художника Михаила Навротского и представляет собой женщину, сидящую на камне, а на ее коленях малыш протянул руку, на его ладонь садится голубь. Последняя реконструкция памятника была произведена в 2012 году. В этот раз его восстановлением занимался ноябрьский скульптор Кирилл Никифоров.

В одноименном сквере работы еще продолжаются. Сейчас рабочие выкладывают тротуарную плитку и обустраивают пешеходные связи.

Это одна из четырех территорий, которые в 2020 году преобразятся, благодаря реализации проекта «Комфортная городская среда». Накануне здесь провел выездное совещание глава города Алексей Романов. Напомним, все объекты благоустройства градоначальник взял под личный контроль.

Как отметил мэр, очень символично, что в год юбилея города достопримечательности Ноябрьска не остаются без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU