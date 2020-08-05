2020-08-05T14:51:03+03:00
Происшествия

На Ямале реку Нумги очистили от нефтяного пятна

В надымском районе действует режим повышенной готовности
Анна Полякова
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На Ямале реку Нумги очистили от нефтяного пятна Фото: администрация Надымского районаНа Ямале реку Нумги очистили от нефтяного пятна Фото: администрация Надымского района
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В Нымском районе объявлен режим повышенной готовности из-за ЧП на реке Нумги, где 3 августа был замечен разлив нефти. В тот же день были организованы работы по уборке с водной глади и береговой линии от нефтяного пятна. Зачистку провели службы ООО «РИТЭК», которое является арендатором земельных участков в этом районе.

В результате было собрано 5 кубических метров грунта с сорбентом и 3 кубических метра воды с радужной пленкой, сообщили в администрации города.

4 августа на предполагаемом месте разлива побывала рабочая группа. Сотрудники региональной природоохранной прокуратуры, специалисты Росприроднадзора, департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, представители местной администрации осмотрели береговую линию и русло реки. Наличие нефтепродуктов не зафиксировано.

Тем не менее, специалисты отобрали пробы воды, ила и грунта для лабораторных исследований. Результаты будут готовы к 7 августа. До этого момента режим повышенной готовности будет продлен.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что природоохранная прокуратура начала проверку после публикации в соцсети информации о загрязнении реки. Фото разливов нефти опубликовал местный житель. В ходе прокурорской установят причастных к загрязнению водного объекта, будет решен вопрос о возмещении причиненного вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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