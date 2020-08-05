В Салехарде начались работы по строительству парковок

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:16:23+03:00

Пять зон появится в столице Ямале уже в этом году

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В Салехарде в этом году появится пять проковочных зон. Сейчас идет строительство одной из них рядом с городской детской поликлиникой. Будущая парковка рассчитана на 26 машиномест, 2 из которых, согласно действующему законодательству, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заезд на парковку предусмотрен с ул.К.Маркса, выезд - на ул.Республики, сообщили в администрации ямальской столицы.

В настоящее время здесь ведутся подготовительные работы. Ход работ на будущей парковке проинспектировал депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов.

- Эта парковка значительно облегчит сложившуюся ситуацию на автостоянке около детской поликлиники. Кроме этого, рядом находится гостиница и шахматная школа, эти два объекта совсем не имеют своих парковочных мест, - комментирует Алексей Денисов.

Срок сдачи объекта – сентябрь текущего года. Напомним, в одном из своих прямых эфиров в Инстаграм глава города Алексей Титовский анонсировал строительство в городе пяти новых парковочных зон. Все они будут сданы уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU