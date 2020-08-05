На Ямал приедут работать 13 земских учителей

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:09:19+03:00

Все они при переезде получат по одному миллиону рублей

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Победителями конкурсного отбора по федеральной программе «Земский учитель» стали 13 педагогов. На ямальские вакансий претендовали 256 специалистов из разных регионов России, сообщили в правительстве ЯНАО. Они начнут преподавать в школах сел, поселков и малых городов Ямала уже 1 сентября. Это учителя математики, физики, информатики, астрономии, технологии, начальных классов.

Все они при переезде на Ямал получат единовременную выплату – один миллион рублей. Деньги смогут потратить по своему усмотрению. Единственное обязательное условие - педагоги должны отработать в сельской местности не менее 5 лет.

Кроме того, специалисты, приехавшие на Ямал, смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы. Решения об отмене накопления "северных" принято губернатором с 1 января этого года. Ранее надбавки получали после нескольких лет работы на Севере.

- Наибольшее количество заявок поступило в село Азовы Шурышкарского района. Там лучшего педагога выбирали из 40 претендентов. Также спросом пользовались школы Губкинского и Муравленко, - рассказала Яна Весова, заместитель директора департамента образования ЯНАО.

В департаменте образования отметили, что программа «Земский учитель» продолжит свою работу и в следующем году. На 2021 год Ямалу определено 10 вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU