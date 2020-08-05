На Ямале тушат четыре очага лесных пожаров

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:23:13+03:00

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На Ямале действуют четыре очага природных пожаров на площади 41,2 гектаров. Леса горят на территории Надымского, Приуральского, Шурышкарского и Пуровского районов. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, все возгорания локализованы. Причиной ЧП стали прошедшие на территории региона в центральной и западной его части грозы.

С огнем борются сотрудники «Ямалспаса». В ОАУ «Леса Ямала» пояснили, что все очаги возникли днем 4 августа.

Всего с начала пожароопасного периода 2020 года на территории округа зарегистрировано 66 очагов природных пожаров на общей площади 1689,7 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU