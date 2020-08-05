5 Авг. 2020 2020-08-05T12:58:13+03:00

Жительница Муравленко заявила в полицию, что от ее имени орудуют аферисты Фото: pixabay.com

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Жительница Муравленко обратилась в полицию, когда выяснила, что от ее имени в социальной сети орудуют мошенники. От их действий пострадала подруга горожанки.

Она получила сообщение с просьбой одолжить денег и проявила отзывчивость, переведя на незнакомый счет 3 тысячи рублей. Только после этого доверчивая женщина узнала, что страница подруги была взломана. Узнав об этой неприятной ситуации, 46-летняя горожанка заявила в полицию о взломе страницы в социальной сети.

Возбуждены два уголовных дела по статьям: «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники призывают граждан при получении сообщения от знакомого человека с просьбой или предложением о переводе денежных средств лично убедиться, что по ту сторону экрана действительно тот, о ком идет речь. Своевременно сделанный телефонный звонок может защитить от обмана и утраты сбережений.

ИСТОЧНИК KP.RU